Fortaleza anuncia contratação do volante Pol Fernández, ex-Boca Juniors

O Fortaleza anunciou Pol Fernández como reforço para 2025. O anúncio da chegada do ex-capitão do Boca Juniors foi feito pelo clube na madrugada desta quarta-feira (1º). O meio-campista de 33 anos decidiu não renovar vínculo com o clube Xeneize e vai atuar no futebol brasileiro pela primeira vez.

O contrato de Pol Fernández com o Fortaleza é válido até o dia 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano, até o final da temporada 2027, conforme divulgado pelo Tricolor do Pici no momento do anúncio oficial da contratação do jogador argentino.

O jogador chegou ao Boca Juniors em 2022, quando veio do Cruz Azul, do México. Em 2024, foram 43 jogos e uma assistência. Pol tem passagens por Rosario Central e Godoy Cruz, da Argentina, e pelo Cruz Azul, do México.

O Fortaleza encerrou 2024 no G-4 do Brasileirão, repetindo a melhor campanha da equipe na era dos pontos corridos. A equipe também conquistou vaga na fase de grupos da Libertadores. O grupo comandado por Vojvoda também vai disputar Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense em 2025.