Vojvoda confirma Pol Fernández, do Boca Juniors, como novo contratado do Fortaleza

O técnico Juan Pablo Vojvoda confirmou a contratação de Pol Fernández, do Boca Juniors. O meio-campista de 33 anos vai integrar o time cearense a partir da próxima temporada. O jogador decidiu não renovar vínculo com o clube Xeneize e vai atuar no futebol brasileiro pela primeira vez. Em coletiva de imprensa neste domingo (8), o treinador do Leão falou sobre o reforço.

"É um jogador que tem boa qualidade, que o Fortaleza está sempre procurando o mercado internacional para continuar crescendo. É um jogador que, agora que já fechamos o ano, falo que ele vai estar com a gente. Vai ser um jogador que vai trazer toda sua qualidade, mas também será um a mais que vai ter que lutar junto a todos para que o Fortaleza consiga os objetivos do próximo ano", disse o treinador após a vitória em cima do Internacional, na última rodada do Brasileirão.

O jogador chegou ao Boca Juniors em 2022, quando veio do Cruz Azul, do México. Em 2024, foram 43 jogos e uma assistência. O Fortaleza encerrou 2024 no G-4 do Brasileirão, repetindo a melhor campanha da equipe na era dos pontos corridos. A equipe também conquistou vaga na fase de grupos da Libertadores.