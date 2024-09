Acertado com o Fortaleza para 2025, Pol Fernández afirma que não renovará contrato com o Boca

O meio-campista Pol Fernández, alvo do Fortaleza para 2025, usou suas redes sociais para comentar sua situação contratual com o Boca Juniors e confirmou que não irá prorrogar o vínculo com o clube.

Ele se pronunciou após rumores de assinatura de pré-contrato com o Fortaleza para 2025 e, apesar das tentativas do Boca de mantê-lo. indicou que seu destino será o Brasil, mas sem citar o time cearense, para um contrato de 3 anos. O jornalista Cesar Luis Merlo informou que o jogador de 32 anos firmou pré-contrato com o Tricolor do Pici.

“Em virtude das diversas versões que circulam na mídia sobre o meu futuro, e para deixar clara qualquer situação, quero afirmar que meu compromisso com o Club Atlético Boca Juniors permanece intacto até 31/12, quando termina meu mandato. Devo ainda esclarecer que em maio informei o conselho de futebol que tinha decidido não renovar o contrato, apesar das ofertas do clube, ratificando o meu total compromisso com a equipa até ao final da temporada e dando-lhes o tempo necessário para que possam trabalhar na montagem do elenco 2025 . Comuniquei novamente essa decisão em agosto e informei também que meu destino possivelmente seria fora do país, especificamente no Brasil, quando decidir onde o clube será notificado".", disse ele em um trecho da postagem.

Legenda: Post de Pol Fernández sobre o Boca e sua não renovação de contrato Foto: Reprodução / polfernandezz

Respeito ao Boca

O jogador demonstrou todo seu respeito pelo Boca Juniors, informando o compromisso até o fim do ano com o time argentino.

"Com isto quero deixar claro que sempre fui transparente com as pessoas e com o clube que confiaram em mim , mas também reforçar que sempre me comporto de frente e sem intermediários nas minhas comunicações, evitando gerar dúvidas quanto ao meu renovação. O Boca é a minha casa e sempre será, por isso não quero deixar espaço para interpretações erradas que possam afetar a relação que tenho com todos que compõem este prestigiado clube”.

Com 32 anos, Pol Fernández está no Boca Juniors desde 2022, quando veio do Cruz Azul, do México. Este ano, são 31 jogos e uma assistência com a camisa 'xeneize'. Em toda a passagem pelo clube, são 128 jogos, seis gols marcados e seis passes para gol.