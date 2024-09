Pol Fernández é o novo reforço do Fortaleza para a temporada 2025, afirma jornalista

Guillermo Pol Fernández deve ser o novo reforço do Fortaleza para a próxima temporada. O meio-campista vai deixar o Boca Juniors ao final do ano e vai integrar o time comandado por Juan Pablo Vojvoda. A informação é do jornalista Cesar Luis Merlo.

O meia já teria firmado um pré-contrato de 2 ou 3 anos. O atleta de 32 anos foi alvo do Tricolor do Pici na última janela, mas viu o time argentino complicar as negociações, e as tratativas não avançaram. O jogador, no entanto, decidiu não renovar o vínculo, que acaba no fim de 2024, com o clube Xeneize, explica o jornal La Prensa, da Argentina.

Vojvoda teria ligado para o jogador e apresentado o projeto do Leão do Pici. Ação que o teria convencido a acertar com o clube cearense, informa o portal La Unión.

O atleta do Boca Juniors tem 31 jogos na temporada. Pol tem passagens por Rosario Central e Godoy Cruz, da Argentina, e pelo Cruz Azul, do México.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (11), quando enfrenta o Internacional em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. O duelo será no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a partir das 19h30 (de Brasília).