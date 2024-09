A janela de transferências foi finalizada no início deste mês de setembro e o Fortaleza trouxe apenas dois reforços: Mancuso e Magrão. Além disso, a equipe se desfez de algumas peças e renovou com nomes importantes. Afinal, qual o balanço da janela do Tricolor? Marta Negreiros, Alexandre Mota e Paulo Tomaz, o El Gato da galera, comentam sobre isso no episódio de hoje. Dá o play!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO