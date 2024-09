Operário-PR tem três desfalques para duelo contra o Ceará; veja provável escalação

Adversário do Ceará na Série B do Brasileiro, o Operário-PR deve vir com pelo menos uma mudança para o duelo deste domingo, na Arena Castelão. O técnico Rafael Guanaes não vai poder contar com o volante Índio, suspenso após o terceiro cartão amarelo, além de outros dois atletas no departamento médico.

Vinícius Diniz poderá assumir o lugar de Índio, que recebeu o terceiro amarelo por reclamação, quando já estava no banco. Dessa forma, o treinador vai precisar fazer uma mudança no time titular, que deve ser o seguinte: Rafael Santos; Thales Oleques (Sávio), Alemão, Willian Machado e Lucas Hipólito (Pará); Jacy, Vinícius Diniz e Boschilia; Felipe Augusto, Rodrigo Rodrigues e Vinícius Mingotti.

O Fantasma também não terá o meia Dudu Scheit e o atacante Ronald. Os dois atletas estão no Departamento Médico e não participam do duelo deste domingo (8), válido pela 25ª rodada da competição. As equipes se enfrentam na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília).