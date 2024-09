Melhor ataque da Série B, Ceará fez mais gols que os times do G-4 nos últimos dez jogos

Além de ter o melhor ataque da Série B, o Ceará foi o time que mais fez gols nos últimos dez jogos entre os cinco primeiros colocados da tabela. No entanto, a equipe comandada por Léo Condé teve as redes balançadas em sete dessas partidas. Sexto colocado na tabela, o Vovô soma 36 pontos, quatro a menos que o Vila Nova, último do G-4. Os dados consideram números da 15ª até a 24ª rodadas.

O Alvinegro soma 17 gols marcados, superando o atual líder do torneio, o Novorizontino, que marcou 12 vezes nesse recorte. O número é quase metade dos 37 marcados pela equipe desde o início da disputa. Mirassol e Vila Nova, terceiro e quarto na tabela, fizeram 11. O Avaí, quinto, fez sete. Apenas o Santos se aproximou do Alvinegro, com 15 tentos.

O Vovô, porém, sofreu 10 gols em sete partidas, enquanto o Tigre do Vale levou apenas cinco. Já os adversários de Mirassol, Santos e Avaí balançaram as redes em sete oportunidades. O Vila Nova foi quem mais padeceu com os adversários, que marcaram 12 gols no time goiano em sete confrontos, assim como o Vovô.

O Alvinegro é o sexto na tabela com 36 pontos e busca entrar no G-4 da competição. O próximo confronto será neste domingo (8), diante do Operário-PR, a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão.

CEARÁ E G-4 NOS ÚLTIMOS DEZ JOGOS

Novorizontino - Gols sofridos: 5/ Gols marcados: 12/ Sofreu gols em 5 jogos Mirassol - Gols sofridos: 7/ Gols marcados: 11/ Sofreu gols em 3 jogos Vila Nova - Gols sofridos: 12/ Gols marcados: 11/ Sofreu gols em 7 jogos Santos - Gols sofridos: 7/ Gols marcados: 15 / Sofreu gols em 6 jogos Avaí - Gols sofridos: 7/ Gols marcados: 7/ Sofreu gols em 6 jogos Ceará - Gols sofridos: 10/ Gols marcados: 17/ Sofreu gols em 7 jogos



NOVORIZONTINO

15ª Novorizontino 1 - 1 Guarani

16ª Novorizontino 1 - 0 Chapecoense

17ª Operário 0 - 0 Novorizontino

18ª Paysandu 1 - 3 Novorizontino

19ª Novorizontino 2 - 1 Goiás

20ª CRB 0 - 1 Novorizontino

21ª Novorizontino 1 - 1 América-MG

22ª Novorizontino 1 - 0 Ituano

23ª Ceará 1 - 0 Novorizontino

24ª Novorizontino 2 - 0 Vila Nova

MIRASSOL

15ª Ponte Preta 4 - 2 Mirassol

16ª Coritiba 0 - 1 Mirassol

17ª Mirassol 0 - 0 Avaí

18ª Mirassol 1 - 0 Operário-PR

19ª Chapecoense 0 - 1 Mirassol

20ª Mirassol 2 - 0 Brusque

21ª Ceará 1 - 2 Mirassol

22ª Mirassol 1 - 2 Botafogo-SP

23ª Paysandu 0 - 0 Mirassol

24ª Mirassol 1 - 0 América-MG

VILA NOVA

15ª Vila Nova 2 - 1 Avaí

16ª Vila Nova 1 - 1 Santos

17ª Ponte Preta 2 - 0 Vila Nova

18ª Ituano 0 - 0 Vila Nova

Vila Nova 2 - 2 Paysandu

Guarani 2 - 0 Vila Nova

Vila Nova 2 - 0 Sport

Operário-PR 2 - 3 Vila Nova

Vila Nova 1 - 0 América-MG

Novorizontino 2 - 0 Vila Nova

SANTOS

Santos 2 - 0 Ituano

Vila Nova 1 - 1 Santos

Santos 4 - 0 Coritiba

CRB 1 - 1 Santos

Santos 1 - 1 Sport

Paysandu 0 - 3 Santos

Santos 0 - 1 Avaí

Guarani 1 - 1 Santos

Santos 0 - 0 Amazonas

Santos 2 - 2 Ponte Preta

AVAÍ

Vila Nova 2 - 1 Avaí

Avaí 0 - 1 Ceará

Mirassol 0 - 0 Avaí

Avaí 1 - 1 Botafogo-SP

Ponte Preta 1 - 0 Avaí

Avaí 1 - 0 Operário

Santos 0 - 1 Avaí

Avaí 1 - 0 Paysandu

Coritiba 1 - 0 Avaí

CRB 1 -2 Avaí

CEARÁ

15ª Paysandu 2 - 1 Ceará

16ª Avaí 0 - 1 Ceará

17ª Ceará 4 - 1 Botafogo-SP

18ª América-MG 2 - 2 Ceará

19ª Ceará 3 - 1 Guarani

20ª Goiás 2 - 1 Ceará

21ª Ceará 1 - 2 Mirassol

22ª CRB 0 - 2 Ceará

23ª Ceará 1 - 0 Novorizontino

24ª Amazonas 1 - 1 Ceará