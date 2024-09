CBF define arbitragem para jogo do Ceará contra o Operário-PR; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem do jogo entre Ceará e Operário-PR, válido pela 25ª rodada da Série B. Arthur Gomes Rabelo, do Espírito Santo, será o árbitro principal da partida que será realizada neste domingo (8), na Arnea Castelão.

O capixaba será auxiliado pelos assistentes Guthieri Javarine Rodrigues (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES). O cearense Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior será o quarto árbitro. Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN) estará no comando do VAR.

O Alvinegro está em sexto na tabela, com 36 pontos somados. Já o time paranaense está em 10º, com 33. As equipes se enfrentam no domingo (8), a partir das 16h (de Brasília).

ARBITRAGEM CEARÁ X OPERÁRIO-PR

Arbitro: Arthur Gomes Rabelo-ES

Arbitro Assistente 1: Guthieri Javarini Rodrigues-ES

Arbitro Assistente 2: Pedro Amorim De Freitas-ES

Quarto Arbitro: Raimundo Rodrigues De Oliveira Junior-CE

Assessor: Ana Karina Marques Valentin-PE

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro-RN

AVAR: Vitor Carmona Metestaine-SP

Observador de VAR: Rodrigo Pereira Joia-CBF

Quality manager: Mikael Silva De Araujo-CBF