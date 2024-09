Conselho Deliberativo rejeita proposta de texto para novo estatuto do Ceará

Por 75 votos a 11, o Conselho Deliberativo do Ceará reprovou o texto que estava proposto para ser o novo estatuto do clube (anteprojeto). A votação foi realizada de forma fechada, na sede do clube em Porangabuçu, na noite desta quarta-feira (4). Ao todo, 297 estavam aptos a votar, mas apenas 87 compareceram.

Com a rejeição do anteprojeto, será necessário reiniciar todo o processo para mudar o estatuto, desde a criação de uma comissão estatutária para reescrever o texto, o que praticamente inviabiliza alterações no documento que rege o clube para 2024 (poderia ser apresentada uma emenda para o estatuto atual somente sobre a questão do voto do sócio-torcedor, mas é difícil que aconteça).

Sem avanço do anteprojeto, o atual estatuto do Ceará segue em vigor e com isso, uma das principais reivindicações do torcedor alvinegro, que é a inclusão do sócio-torcedor como votante nas eleições da diretoria executiva, segue sem ser atendida.

A aprovação do texto na votação desta quarta-feira dependia de 50% dos votos mais um, o que não ocorreu.

A eleição para presidente da executiva do Ceará está marcada para 15 de novembro. Para ocorrer sob um novo estatuto, este teria que ser aprovado dois meses antes (neste caso, 15 de setembro), já que o edital precisa ser publicado 30 dias antes do período de inscrição das chapas e as inscrições serem feitas 30 dias antes do pleito.

Esta foi a segunda vez que o processo de mudança de estatuto do Vovô ficou pelo caminho. Em junho, em Assembleia Geral, um outro projeto foi rejeitado por maioria de votos, em sessão aberta a torcedores, marcada por turbulência.

