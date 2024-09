Reforço do Ceará, lateral Eric é apresentado prometendo se adaptar ao estilo de Léo Condé

Novo lateral do Ceará, Eric Melo foi apresentado nesta quarta-feira (4) em Poraganbuçu. O baiano, mais um reforço desta janela de transferências, chega para disputar posição com Matheus Bahia e para repor saída de Paulo Victor. O atleta, que estava no Vila Nova, já está regularizado e deve estrear em breve na equipe comandada por Léo Condé. O jogador cita as características e fala da integração o novo clube.

“Uma das minhas características é a questão da força. Você não vai me ver dar três pedaladas, um chapéu todo jogo. Pode ser que aconteça, mas a minha característica é força, é correr bastante, é me entregar. Tem um pessoal que me ajuda na análise de desempenho individual. Tenho evoluído muito nessa questão defensiva por aprender cada vez mais. Você vai vendo atletas que jogam em clubes europeus, em seleções, eles vão passando os vídeos para mim, me dando o toque do que eu posso melhorar. Isso tem me ajudado bastante, e espero poder ajudar o Ceará também quando estiver em campo”, reforçou o atleta.

O atleta vai vestir a camisa de número 14. A escolha homenageia a irmã mais nova, nascida no dia 1ª do mês 4 (abril). Tanto ele quanto o irmão Raniele, atleta do Corinthians, saíram de casa cedo e acompanharam pouco o crescimento dela. Por isso a escolha. O Alvinegro é o sétimo clube da carreira do atleta, que já atuou em várias posições.

“Tem uns três anos que eu virei lateral-esquerdo. Antes disso, eu era volante. No Vila Nova, por exemplo, em algumas partidas, atuei de atacante pelo lado esquerdo, fazendo uma dobra com o lateral-esquerdo. Também cheguei a entrar de meia pela esquerda e também de volante”, avisou.

Eric ressaltou a adaptação ao novo clube e que tem conversado com Léo Condé, técnico do Alvinegro.

“Acompanhei bastante ele ano passado quando ele foi campeão pelo Vitória. Tenho alguns amigos que trabalharam com ele e me passaram algumas informações sobre o estilo de jogo que ele gosta. Tenho me adaptado bastante ao estilo de jogo dele. Espero melhorar e me adaptar ainda mais para ajudar o Ceará”, revelou.

MOVIMENTO DE MERCADO

“Havia a possibilidade da saída do PV, então a gente antecipou essa situação para não termos um problema de lacuna. Então, buscamos o Eric, atleta já bem conhecido da equipe técnica. Foi um atleta que, mesmo assim, passou pelos processos de contratação do clube", disse Haroldo Martins, diretor de futebol do clube.

"Já está 100% integrado. É um atleta que observamos há algum tempo. Vinha muito bem no Vila, titular, teve um problema de lesão. É um atleta que estamos felizes e satisfeitos de podermos contar com ele. Mas temos uma convicção grande de que fizemos um movimento interessante e muito bom no mercado para nós", completa Lucas Drubscky, executivo de futebol do Alvinegro.

O Alvinegro é o sexto na tabela com 36 pontos somados. O próximo desafio será diante do Operário-PR, no domingo (8), a partir das 16h (de Brasília). As equipes se enfrentam na Arena Castelão em mais uma rodada da Série B.