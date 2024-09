Ceará é dono de sete dos dez maiores públicos pagantes da Série B; veja números

Na luta para entrar no G-4 do Campeonato Brasileiro Série B, o Ceará tem tido o apoio constante do seu torcedor. O que comprova isso são os números. Dentre os dez maiores públicos pagantes do campeonato, o Vovô aparece em sete desse total.

Jogando em casa o alvinegro já mandou 257.126 torcedores ao estádio. Seu maior público do ano até aqui no torneio nacional foi registrado no jogo contra o Mirassol, e contabilizou 40.351 pagantes, o que é também o Top-1 da Segundona. Na ocasião, o time comandado por Léo Condé perdeu para a equipe paulista pelo placar de 2 a 1.

Legenda: A torcida do Ceará demonstra muito apoio na arquibancada da Arena Castelão Foto: Thiago Gadelha / SVM

Veja os 10 maiores públicos pagantes da Série B:

Ceará x Mirassol - 40.351 pagantes Paysandu x Santos - 33.054 pagantes Ceará x Coritiba - 32.734 pagantes Ceará x Guarani - 30.886 pagantes Ceará x Santos - 30.046 pagantes Ceará x Goiás - 25.803 pagantes Sport x Brusque - 23.565 pagantes Ceará x Novorizontino - 20.241 pagantes Ceará x Botafogo-SP - 18.200 pagantes Sport x Amazonas - 18.131 pagantes

Renda Líquida

Quando o assunto é dinheiro no caixa, o Ceará não conseguiu tirar bom proveito do público presente nos estádios. No ranking dos das dez maiores rendas até aqui, o Vozão aparece somente uma vez, justamente no duelo diante do Mirassol. Na ocasião, a equipe cearense arrecadou R$351.534,80, sendo a sétima maior neste recorte.

Foto: Kid Jr

O Ceará agora tem a oportunidade de elevar ainda mais seus números de público, pois enfrenta neste domingo (8), a equipe do Operário-PR na Arena Castelão, pela rodada de número 25 do Campeonato Brasileiro Série B. A bola rola às 16 horas. O Vovô encontra-se em sexto lugar, já o “Fantasma” é o décimo.

*Estagiário sob supervisão de João Bandeira Neto