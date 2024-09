Ceará e Operário fazem disputa do melhor ataque contra melhor defesa da Série B; veja números

Ceará e Operário-PR se enfrentam neste domingo (8), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A disputa será protagonizada pelo encontro entre o melhor ataque (Ceará) e a melhor defesa (Operário-PR) da competição. As equipes se enfrentam às 16 horas na Arena Castelão.

Com 37 gols em 24 jogos (média de 1,54 gols por jogo), o Vovô lidera o ranking de melhor ataque da Segundona, superando o Santos (36 gols). No torneio nacional o setor ofensivo do time comandado por Léo Condé tem Erick Pulga como Top-3 no ranking da artilharia, com sete gols. Além disso, Lucas Mugni é o maior garçom da competição, distribuindo cinco passes para gols. O argentino divide a posição mais alta do pódio com o conterrâneo Martín Benítez, do América-MG.

Legenda: Lucas Mugni durante jogo do Ceará Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

No entanto, o ataque do time cearense não terá vida fácil diante do time paranaense, que é dono da melhor defesa do torneio. São apenas 16 gols sofridos em 23 partidas, uma média de 0,7 gols por jogo.

Por outro lado, o Vovô enfrenta também o terceiro pior ataque da competição. O Operário fez 17 gols na Série B em 24 jogos, só um gol a mais que Brusque e Chapecoense, times que lideram o negativo ranking ofensivo da competição e figuram Z-4 da Segundona.

Últimos jogos

Apesar da defesa sólida, o adversário do Vovô não vem de uma boa fase no torneio e nos últimos dez jogos, venceu apenas três partidas. Dentro deste recorte a equipe do Paraná perdeu cinco partidas e empatou outras duas. O “Fantasma” balançou as redes adversárias por oito vezes e sofreu nove gols.

06/07/2024 - América-MG 2 x 0 Operário

17/07/2024 - Operário 2 x 0 Goiás

23/07/2024 - Operário 0 x 0 Novorizontino

27/07/2024 - Mirassol 1 x 0 Operário

04/08/2024 - Operário 2 x 0 CRB

09/08/2024 - Avaí 1 x 0 Operário

15/08/2024 - Operário 1 x 2 Ituano

20/08/2024 - Operário 2 x 3 Vila Nova

23/08/2024 - Ponte Preta 0 x 1 Operário

02/09/2024 - Operário 0 x 0 Brusque

Nos últimos cinco jogos o cenário da equipe paranaense é ainda mais delicado. Isso porque perdeu três partidas, venceu uma e empatou a outra. A equipe comandada por Rafael Guanaes ocupa, até o momento, a 10ª posição na Série B.

Legenda: Técnico do Ceará, Léo Condé Foto: Gabriel Silva / Ceará

O Ceará é o sexto da tabela e neste mesmo recorte dos últimos dez jogos na Série B, vem de um cenário melhor, com cinco vitórias, três derrotas e dois empates. Nas últimas cinco partidas o time de Léo Condé vem buscando o equilíbrio para entrar no G-4, e venceu em duas oportunidades, perdeu outras duas e empatou outra.