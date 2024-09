Técnico do Operário-PR projeta duelo contra o Ceará pela Série B: 'adversário que virá para cima'

Depois de empatar com o Brusque, o Operário-PR vira as atenções para enfrentar o Ceará na próxima rodada da Série B. A equipe está em décimo na tabela da competição, com 33 pontos somados. O técnico Rafael Guanaes falou sobre como deve ser o comportamento da equipe paranaense diante do Vovô.

"Vamos jogar fora de casa contra um adversário que virá para cima de nós, então teremos mais momentos para fazer o gol. O gol contra a Ponte saiu de uma recuperação de bola. O time consegue ser vertical no espaço que é gerado para a gente conseguir fazer o gol por ali", explica o técnico.

"Então, a tendência é que o Ceará venha para nos atacar, para tentar jogar mais e ceder mais espaços. Não adianta ficar trocando, trocando (atletas)... A gente precisa observar, claro, o momento dos jogadores em relação a rendimento. Aquilo que eu falei de treinar a semana e validar com o jogo. Semana muito boa, chegar no jogo e validar", completa Guanaes.

O Operário-PR encara o Ceará no domingo (8), em jogo da 24ª rodada da Série B do Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília).

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: