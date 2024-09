Próximo adversário do Ceará, Operário é 4º melhor visitante da Série B

Próximo adversário do Ceará na Série B, o Operário-PR é o quarto melhor visitante da competição em 2024. Em 11 jogos fora de casa pelo torneio, a equipe comandada por Rafael Guanaes vem de um empate sem gols contra o Brusque e busca recuperação na tabela.

Fora de casa, a equipe paranaense soma quatro vitórias, cinco derrotas e dois empates fora de casa. Nos domínios adversários, a equipe é superada apenas por Novorizontino (6 vitórias), Santos e Avaí (4 cada). No último duelo fora de casa, contra a Ponte Preta, o time voltou a vencer.

Antes, no entanto, a equipe emendou uma sequência de quatro partidas sem conseguir superar os adversários. Foram três derrotas (América-MG, Mirassol e Avaí) e um empate (Paysandu).

Diante do Ceará, sexto melhor mandante da competição com sete vitórias e três empates diante da torcida, o Fantasma vai em busca de se recuperar na Série B. No primeiro duelo entre os times, o placar ficou no empate sem gols. As equipes se enfrentam neste domingo (8), na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília).

OPERÁRIO COMO VISITANTE NA SÉRIE B