Richardson prega evolução na tomada de decisão e fala de respeito contra o Operário-PR

O volante do Ceará, Richardson, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira (5), e falou sobre a expectativa para o confronto contra o Operário, pela Série B, e sobre a necessidade de converter as oportunidades de gols que o Vovô tiver na partida contra a equipe paranaense.

“Sabemos da equipe qualificada que o Operário tem, com um modelo de jogo bem específico. Temos que fazer um jogo muito concentrado, bem focado, não é à toa que eles são a melhor defesa do campeonato. Sabemos que temos muita qualidade na frente, conseguimos criar boas chances e se não sofrermos gols lá atrás, a gente tem grandes chances de vencer o jogo. Temos que respeitar muito o nosso adversário, mas temos que evoluir na tomada de decisão. Pecamos um pouco nela e o Léo (Condé) tem cobrado isso. Criamos as chances e às vezes, na tomada de decisão, erramos na hora de achar o companheiro ou finalizar.” RIchardson Volante do Ceará Sporting Club

Segundo Richardson, em seu décimo segundo jogo no comando do Vovô, o técnico Léo Condé já conseguiu implementar seu estilo de jogo a equipe cearense. Conforme o volante do Vovô, o estilo adotado pelo novo técnico do Alvinegro colabora com a diminuição no número de gols da equipe.

“Acredito que desde a chegada do professor a evolução tem sido clara. Mudamos nosso estilo de jogo, agora a ideia é ficar mais compacto, ter um pouco mais a bola do que oferecer ao adversário algumas transições. Em alguns momentos, a bola estava com a gente, tentávamos acelerar muito o jogo, acabávamos errando e tomando gols nas transições.”

Para o volante, é importante não sair em desvantagem na partida. Durante o último confronto, contra o Amazonas, pela Série B, o Ceará sofreu um gol, no início da partida, e teve que “correr atrás do resultado” no restante da partida.

“A equipe toda, desde os defensores aos atacantes, tem se cobrado para que a gente possa tomar menos gols. Vimos nessas últimas rodadas o quanto é importante a gente não tomar gols, sair na frente. Conquistamos duas vitórias seguidas sem tomar gols. E no último jogo vacilamos praticamente em um, dois lances ali. Tomamos o gol no início, e vimos o quão difícil é correr atrás do placar.”

O Operário-PR encara o Ceará no domingo (8), em jogo da 24ª rodada da Série B do Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão, a partir das 16h (de Brasília).

*Sob supervisão de João Bandeira Neto.