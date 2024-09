Show no Castelão altera logística de jogo do Ceará contra o Operário-PR; veja detalhes

A logística do jogo do Ceará contra o Operário-PR, neste domingo (8), terá alterações por conta de um show que será realizado no estacionamento da Arena Castelão, no próximo sábado (14). A expectativa é de grande público, mas será reduzida a quantidade de vagas destinadas aos torcedores alvinegros no estacionamento do estádio.

De acordo com informações divulgadas pelo clube, haverá uma redução no número de vagas de estacionamento disponíveis para a partida por conta da montagem do palco para o show.

O Buteco do Gustavo Lima — Despedida acontecerá no próximo sábado (14), e parte das vagas na área externa da Arena Castelão estarão comprometidas devido à montagem da estrutura para o show. Para a partida deste domingo (8), serão 2.300 vagas disponíveis, uma redução de 1.262 lugares em relação ao total permitido. No entanto, serão 1.500 vagas de estacionamento coberto e 800 lugares no estacionamento externo à disposição da Nação Alvinegra.

Mais de 30 mil torcedores estão confirmados para a partida entre Ceará e Operário, que se enfrentam às 16 horas deste domingo, pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro está na 6ª posição, com 36 pontos, e tenta se aproximar do G-4, enquanto o time paranaense é o 11º colocado, com 33 pontos.