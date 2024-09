Gusttavo Lima faz despedida do projeto 'Buteco', em Fortaleza, com presença de Zezo Potiguar

Um dos maiores nomes da música sertaneja realiza o projeto "Buteco", pela última vez, na capital cearense no dia 14 de setembro. O estacionamento da Arena Castelão será o palco do evento. O É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — revela, em primeira mão, que o cantor Zezo Potiguar será uma das atrações convidadas do evento.

O projeto do sertanejo chegou em Fortaleza no ano de 2019. Na época, ele surpreendeu o público com 4h10 de show — algo feito por poucos artistas do gênero no Estado.

Além do grande nome das serestas, o cantor Zezo Potiguar, o evento ainda conta com shows dos cearenses Tarcísio do Acordeon e Mari Fernandez.

"Nossa despedida não será um adeus triste, mas sim um brinde à jornada incrível que compartilhamos", diz Gusttavo Lima sobre a última passagem do evento na capital cearense.

Ingressos

Os fãs podem garantir ingressos ao evento no site da Balada App, além dos pontos de venda físicos no Seu Domingo Quintal, no North Shopping Jockey e nas Lojas Homem do Sapato.

Embaixador Acústico

Ao mesmo tempo, da turnê final de "Buteco", o cantor Gusttavo Lima vem divulgando o repertório do EP “Embaixador Acústico”. Recheado de regravações, o projeto leva versões repaginadas de diversos hits do cenário nacional.

Na estreia, que chegou às plataformas digitais e YouTube no mês passado, Gusttavo Lima contempla as faixas: “A Noite” (gravada pela cantora Tiê em 2014 e que fez parte da trilha sonora da telenovela I Love Paraisópolis, em 2015), “Quando a Chuva Passar” (canção que é um dos maiores hits de Ivete Sangalo) e “Amanhã Não se Sabe” (sucesso da banda LS Jack registrado no álbum Tudo Outra Vez, de 2003).

Fechando o EP, a romântica “Nossa Preferida Sertaneja” (que fez parte do álbum “Do Outro Lado da Moeda” – primeiro álbum de estúdio do Gusttavo Lima, gravado em 2013) tem espaço garantido no repertório.

