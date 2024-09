Cantinho do Céu vai voltar? Antiga casa de forró fez sucesso nos anos 2000 no Eusébio

Um dos espaços mais icônicos do Ceará destinado ao forró vai ter atividades retomadas no município do Eusébio — Região Metropolitana de Fortaleza. A sede do antigo Cantinho do Céu será reinaugurada com o nome Meu Cantinho. Em entrevista à coluna, Junior Reis, proprietário do novo empreendimento, confirmou a retomada das apresentações musicais no local.

"Estávamos querendo abrir um novo espaço. Chegamos a sondar outros locais. E, por fim, avaliamos como o melhor, o antigo Cantinho do Céu. Vamos trabalhar o forró raiz", explicou Junior Reis à coluna.

Legenda: Nos anos 2000, o local era uma opção para quem buscava dançar forró Foto: Cedoc SVM/ Maio de 2005

Segundo o empresário, o espaço vai funcionar aos domingos, a partir de 15h, com programação até meia-noite. "Nossa pretensão é ser em uma casa de forró, para quem gosta de dançar. Pra galera dos 30 a 35 anos. Claro, esperamos público de diferentes idades para curtir forró".

Antes das obras do novo empreendimento, o local estava desativado. Após uma divisão do terreno, o proprietário chegou a realizar alguns eventos. Diferentemente do início da casa — quando recebia oito mil pessoas — o espaço foi projetado para eventos mais intimistas e seguirá sem divisões de público.

Tinha tido algumas festas, e o proprietário nos relatou que não tava querendo alugar, mas quando a gente mostrou projeto, que era um forró diferenciado, ele aceitou fazer os eventos aos domingos Junior Reis Empresário

Quando inaugura?

Legenda: Espaço está em fase adiantada de projeto Foto: Arquivo pessoal

Segundo Junior Reis, a expectativa é que o primeiro evento no novo espaço de forró seja realizado já neste mês de setembro. "A data de inauguração, provavelmente, vai ser no dia 22 de setembro, mas ainda estamos esperando algumas confirmações".

Criado em 1978, o espaço onde funcionou o "Cantinho no Céu" nasceu em uma brincadeira de estudantes universitários que programaram uma festa junina e o local acabou tornando-se tradicional na promoção de animados forrós

Já estão confirmadas algumas atrações para a abertura da casa, como a banda Chapéu de Couro e o cantor Binha Cardoso. A expectativa é que uma terceira banda voltada ao pé-de-serra participe.

