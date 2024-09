Pedro Sampaio lança 'Astro' e diz sofrer impacto em divulgação com falta de plataforma X no Brasil

O DJ e produtor musical Pedro Sampaio lançou o álbum "Astro" com feats inéditos e regravações, na noite desta quarta-feira (4). A nova produção traz músicas que revelam as diferentes fases da vida do próprio artista. J Balvin, Marina Sena e Luísa Sonza participam do repertório. Em coletiva de imprensa, o carioca respondeu questionamento da coluna sobre o bloqueio da plataforma X em um momento importante da carreira.

"Impactou! A gente teve que mudar a rota do nosso planejamento. A gente teve que mudar a forma que a gente ia comunicar [o lançamento do álbum], porque a gente entende que cada rede social tem uma forma de comunicação", iniciou o artista.

Assista:

Segundo o carioca, "o X tem uma forma de comunicação bem específica. Então, conteúdos vazados, conteúdos mais informais, um feedback real time dos fãs, do público, eu enquanto artista pop, isso é importante".

Ainda em resposta à coluna, Pedro Sampaio declarou que considera válido que Elon Musk, dono da plataforma, cumpra as determinações do Supremo Tribunal Federal (STF).

Eu acho que, de certa forma, esse banimento do X no Brasil é delicado porque tem muitos usuários, mas, ao mesmo tempo, eu sou do lado que apoio isso. Porque uma empresa tão grande, que tem tantos usuários no Brasil, precisa ser transparente, ter um representante brasileiro. E quando o Elon Musk se opõe a isso, eu acho que é errado, infelizmente, é errado. Apesar de ter vários usuário no Brasil, e eu ser um deles, e eu enquanto artista fui impactado. Mas acho que a gente tem sempre que caminhar pelo certo Pedro Sampaio DJ e cantor

Carioca fala sobre lado místico

Sobre o novo álbum, Pedro Sampaio diz que o álbum traz ele em uma versão mais madura. Sobre o nome voltado ao universo místico, ele diz ter diferentes impactos desse "lado" na rotina de trabalho.

Veja também João Lima Neto Solange Almeida doa cachê de shows nos Estados Unidos para hospital do Ceará João Lima Neto Conheça Duda Real, cearense que chama atenção nas redes sociais aliando música e humor

"Eu tenho sensações. [...] Eu acredito muito no meu feeling. No meu primeiro álbum, por exemplo, eu mudei a data de lançamento por causa de um sonho. O álbum 'Astro' é uma síntese do que me tornei ao longo desses anos", explicou o cantor.

Tracklist: 'ASTRO'

Fama (feat. Luísa Sonza) Quina da cama Doida Melancia Pocpoc Escada do Prédio (feat. Marina Sena) Bota um Funk (feat. ???) Cavalinho (feat. Gasparzinho Lambuza Pedrin (feat. Dj Topo) Perversa (feat. J Balvin & Take a Day Trip) Tiro sua calcinha Fetiche (feat. Carolzinha) Prece (feat. MC Thiago) Minha vida

Em 15 faixas, Pedro Sampaio mergulha em emoções relacionadas a fama, sexualidade, entre outros assuntos. No álbum, o carioca se abre sobre complicações em alguns relacionamentos. Em "Fetiche", por exemplo, ele mistura sentimentos de confusão amorosa, ciúme, tristeza e tesão em versos sedutores, que reafirmam o amadurecimento artístico.

Pedro Sampaio também se abre ao mercado internacional na nova produção. Ele reafirma ser potência global em “Perversa”, faixa que conta com a participação de J Balvin e do duo de produtores norte-americanos Take a Daytrip. Ainda que esteja presente na tracklist, a canção ficará “trancada” nas plataformas digitais e deve ficar disponível para audição em breve.