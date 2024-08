Conheça Duda Real, cearense que chama atenção nas redes sociais aliando música e humor

Com 16 anos, a cearense Stefane de Souza da Silva — nomeada artisticamente de Duda Real — vem chamando atenção nas redes sociais pela bela voz. Ao lado de Ryan Mateus da Costa, 15, ela grava vídeos aliando música e humor. Ao mesmo tempo, a garota divide a vida escolar com a rotina de influencer.

Desde 2018, Duda grava versões de músicas virais. O talento dela chamou a atenção até da cantora Solange Almeida, o que resultou em um feat na época.

Assista à entrevista:

O trabalho em parceria com Ryan começou tem pouco mais de dois meses. Ele é primo do assessor da jovem. Em ensaios e reuniões acabaram se conhecendo e resolveram trabalhar juntos.

Nos vídeos que atuam como dupla, Duda aparece soltando a voz com notas altas. Em seguida, Ryan entra trazendo falta de entonação e ritmo — o que deixa os vídeos engraçados.

Sonhos a serem realizados

Tanto Duda quanto Ryan ainda vivem a rotina escolar no primeiro ano do ensino médio. Mesmo com o retorno financeiro nas redes sociais — ela até já possui contrato com uma plataforma — os dois pensam em uma graduação.

Na música, Duda ainda vive uma carreira independente, mas sonha encontrar uma grande produtora para gerenciar a carreira. Ela ainda não realiza apresentações em eventos públicos, inclusive está montando a primeira banda. Atualmente, a jovem e o amigo também vivem do que ganham com o retorno de publicidades nas redes sociais

"Eu quero ser estilista, trabalhar com moda. Quero estudar em Paris", idealiza Ryan. Duda também trilha sonhos grandes na música e quer estudar psicologia. "Quero ter uma boa vida financeira, dar uma vida melhor para minha mãe, padastro e irmã. A tendência é crescer, ter carro, moto e casa. A gente tem que pensar grande".

Escute 'Terapia':

O bom resultado de Duda nas redes sociais culminou, recentemente, na gravação de um EP. Nas plataformas de streaming musical, ela lançou repertório com as músicas inéditas "Terapia", "Coração Gado", "Vou Te Esperar" e "Éramos Dois".