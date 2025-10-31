Banda do sertanejo divide palco com orquestra
Donos de empresa são alvos de operação policial
Volta do cantor acontece após pedido de prisão ser revogado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco
A decisão judicial acontece no âmbito da Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro e já prendeu Deolane Bezerra
Sertanejo se apresenta na capital cearense neste sábado (14) e concedeu entrevista à coluna
Evento acontece no dia 14 de setembro, na Arena Castelão
Sertanejo gravou vídeo durante viagem de lazer pela Grécia
O cantor se despede da turnê com show na capital cearense no dia 14 de setembro
Venda de ingressos começou nesta segunda-feira (29)
Evento começa pela capital cearense e irá percorrer o Brasil