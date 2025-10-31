Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Gusttavo Lima canta acompanhado de orquestra em novo projeto

É Hit

Gusttavo Lima retorna a Fortaleza com show inédito do 'Embaixador Classic'; saiba quando e onde

Banda do sertanejo divide palco com orquestra

Redação 09 de Julho de 2025
Sertanejo chegou a falar em live: 'Não sou sócio da Vai de Bet, sou garoto propaganda'

É Hit

Bet divulgada por Gusttavo Lima fica fora de lista de legalizadas no Brasil

Donos de empresa são alvos de operação policial

Redação 02 de Outubro de 2024
Gusttavo Lima volta ao Brasil para cumprir agenda de shows até quinta, diz advogado

É Hit

Gusttavo Lima volta ao Brasil até esta quinta (26) para cumprir agenda de shows, diz advogado

Volta do cantor acontece após pedido de prisão ser revogado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco

Redação 25 de Setembro de 2024
Gusttavo lima cantando

É Hit

Justiça decreta prisão de Gusttavo Lima em investigação sobre bets

A decisão judicial acontece no âmbito da Operação Integration, que investiga jogos ilegais e lavagem de dinheiro e já prendeu Deolane Bezerra

Matheus Facundo 23 de Setembro de 2024
Sertanejo já gravou até DVD no Ceará, o projeto 'Embaixador in Cariri'

Opinião

Após 'Buteco' Fortaleza, Gusttavo Lima irá realizar mais dois eventos no Ceará em 2024

Sertanejo se apresenta na capital cearense neste sábado (14) e concedeu entrevista à coluna

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 13 de Setembro de 2024
Sertanejo vai receber Zezo Potiguar em evento

É Hit

Gusttavo Lima faz despedida do projeto 'Buteco', em Fortaleza, com presença de Zezo Potiguar

Evento acontece no dia 14 de setembro, na Arena Castelão

João Lima Neto 05 de Setembro de 2024
Cantor usou rede social para falar sobre mensagens que recebeu sobre avião apreendido

É Hit

'Nada a ver com isso', diz Gusttavo Lima sobre avião apreendido em operação que prendeu Deolane

Sertanejo gravou vídeo durante viagem de lazer pela Grécia

Redação 05 de Setembro de 2024
Gusttavo Lima se despede do projeto 'Buteco' com show em Fortaleza no dia 14 de setembro

É Hit

Última edição do projeto 'Buteco' de Gusttavo Lima em Fortaleza tem virada de lote nesta segunda (8)

O cantor se despede da turnê com show na capital cearense no dia 14 de setembro

Redação 08 de Abril de 2024
Gusttavo Lima se despede do projeto 'Buteco' com show em Fortaleza no dia 14 de setembro

É Hit

Última edição do projeto 'Buteco' de Gusttavo Lima em Fortaleza acontece no mês de setembro

Venda de ingressos começou nesta segunda-feira (29)

Redação 29 de Janeiro de 2024
Gusttavo Lima em gravaçaõ do projeto 'Paraíso Particular'

Opinião

Saiba como será a estreia de Gusttavo Lima com o projeto 'Paraíso Particular' em Fortaleza

Evento começa pela capital cearense e irá percorrer o Brasil

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 02 de Novembro de 2023
1 2 3