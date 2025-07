Gusttavo Lima retorna a Fortaleza com show inédito do 'Embaixador Classic'; saiba quando e onde

O cantor Gusttavo Lima retorna ao Ceará no dia 12 de julho com o espetáculo “O Embaixador Classic”. O novo projeto de sertanejo será apresentado pela primeira vez na capital cearense. A festa está programada para acontecer no Colosso Fortaleza. O último show do artista na capital cearense foi no Réveillon privado na virada do ano.

Conhecido por projetos como o festival Buteco, que já realizou mais de 100 edições no Brasil e nos Estados Unidos, Gusttavo Lima agora investe em um formato que une os principais hits da carreira em uma nova estética sonora.

Veja trecho de última edição de 'Embaixador Classic':

O show contará com a presença de banda e orquestra no palco, além de estrutura voltada ao conforto do público, com mesas e cadeiras disponíveis no espaço.

Repertório romântico

No setlist do show, o artista irá apresentar faixas que marcaram a trajetória dele na música, como “Inventor dos Amores”, “60 Segundos”, “Cabelo Cor de Ouro”, “Cem Mil”, “Desejo Imortal” e “Hora de Amar”. Também estão incluídas músicas do álbum mais recente, “Embaixador Acústico”, como “A Noite”, “Quando a Chuva Passar” e “Morar Nesse Motel”.

Veja também É Hit João Gomes anuncia turnê nos Estados Unidos em novembro; veja datas e cidades É Hit Xand Avião anuncia Aviões Fantasy 2025 com área gratuita na Arena Castelão

Para quem não lembra, o projeto “O Embaixador Classic” nasceu a partir de uma live intimista realizada em 2021. A iniciativa ganhou novos formatos e, em dezembro de 2024, teve trechos exibidos no especial “Natal do Embaixador”, pelo SBT. A turnê segue pelo país com novas datas confirmadas.

Serviço

Data: 12 de Julho

Local: Colosso Fortaleza (Av. Hermenegildo Sá Cavalcante, s/n - Edson Queiroz, Fortaleza)

Ingressos: Pelo site Balada App e pontos de venda físicos: Flagship Homem do Sapato, Homem do Sapato RioMar e HS RioMar.

Setores: Frontstage Classic, Premium Embaixador Classic e Lounges Exclusivos

Classificação: Premium Embaixador Classic: maiores de 18 anos

Frontstage Classic: a partir de 14 anos acompanhados dos pais ou responsável legal com documentação