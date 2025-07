O cantor Xand Avião anunciou, na tarde desta quarta-feira (2), a edição 2025 do Aviões Fantasy — festa à fantasia que reúne grande público no Ceará. Diferente do que ele divulgou no ano passado, que o evento ocorreria no Aterro da Praia de Iracema, a festa seguirá programada para ocorrer na Arena Castelão, como nas últimas edições. Mas desta vez, haverá uma área gratuita sujeita à lotação.

"A vida tá meio chata, né? Então, no dia 13 de setembro, no estacionamento da Arena Castelão, você vai esquecer o que o mundo espera de você e finalmente ser o que você quiser", publicou Xand Avião no Instagram.

Vale lembrar que ano passado — com o planejamento para acontecer no Aterro da Praia de Iracema — o cantor pretendia realizar a maior festa à fantasia do mundo para ser catalogada no Guiness Book, o livro de registros de recordes mundiais.

Desde 2016, o Aviões Fantasy acontece em Fortaleza. A festa já abordou as temáticas "Park", "Atlantis", "Time Machine" e "Halloween".