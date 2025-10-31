Diário do Nordeste
Xand Avião revela fantasia para o Aviões Fantasy e música inédita com Wesley Safadão; assista

Cantor estima público de 25 mil pessoas, neste sábado (13), na Arena Castelão

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 12 de Setembro de 2025
Em 2023, o Aviões Fantasy ganhou a temática halloween

É Hit

Xand Avião anuncia Aviões Fantasy 2025 com área gratuita na Arena Castelão

A festa já abordou as temáticas 'Park', 'Atlantis', 'Time Machine' e 'Halloween'

Redação 02 de Julho de 2025
Cantor deve apresenta novo projeto para Fortaleza em 2025

Opinião

Xand Avião revela reunião com equipe que fez Madonna no Rio para realizar Aviões Fantasy

Em bate-papo, cantor falou sobre novo projeto para Fortaleza (CE) e comentou busca por profissionais de eventos para produtora

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 28 de Outubro de 2024
Em 2023, o Aviões Fantasy ganhou a temática halloween

É Hit

Xand Avião anuncia edição gratuita do Aviões Fantasy no Aterro da Praia de Iracema; saiba data

Cantor quer entrar no Guiness Book com maior festa à fantasia do mundo

João Lima Neto 29 de Junho de 2024
Nattan foi içado por cabos de aço e usou lançador de chamas em palco do evento

É Hit

Nattan se fantasia de motoqueiro fantasma no Aviões Fantasy e usa lançador de fogo no palco; veja

Ele entrou no show de triciclo e cantou sucessos como "A Gente Se Entrega"

João Lima Neto 29 de Outubro de 2023
Além de Xand Avião festa com shows de Nattan e Ivete Sangalo

Opinião

Aviões Fantasy: saiba quem são as duas primeiras atrações na ordem de apresentação

Evento acontece no estacionamento da Arena Castelão, no dia 28 de outubro

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 20 de Outubro de 2023
aviões fantasy

É Hit

Aviões Fantasy 2023 terá segurança reforçada para atender público

Evento acontece no dia 28 de novembro, no estacionamento da Arena Castelão

Redação 19 de Outubro de 2023
Xand Avião (no meio), ao lado de Isaías CDs (esquerdo) e Carlinhos Aristides (direito)

É Hit

Aviões Fantasy 2023 se inspira no cinema internacional e no folclore brasileiro para novo evento

Produção se baseou em filmes de nomes como Stephen King e inseriu figuras como Curupira em ambientação de evento

João Lima Neto 29 de Setembro de 2023
Montagem de fotos de padre cearense flagrado no Aviões Fantasy

Ceará

Padre é punido após ir ao Aviões Fantasy de batina na companhia de pessoa 'fantasiada de demônio'

O religioso será afastado da igreja e vai para um "ano sabático"

Redação 22 de Setembro de 2022
Cantora foi atração surpresa do Aviões Fantasy 2022

Opinião

Simone Mendes fala sobre lançamento de EP e gravação de DVD em carreira solo; assista

Cantora vai começar agenda de shows em carreira solo no mês de outubro

Foto frontal João Lima Neto
João Lima Neto 19 de Setembro de 2022
