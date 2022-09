Simone chora no Aviões Fantasy com homenagem de Gusttavo Lima sobre carreira solo; assista

O cantor Gusttavo Lima fez uma surpresa ao público no Aviões Fantasy 2022. A cantora Simone participou do evento durante apresentação do sertanejo. Juntos, ele até cantaram o hit "Meu Violão e o Nosso Cachorro". A coleguinha caiu no choro ao ser homenageada pelo embaixador e ganhar votos de sucesso na carreira solo.

"Tá eu aqui e essa galera maravilhosa de Fortaleza, pra te desejar tudo que já de melhor nessa vida. Eu tenho certeza que Deus vai colocar em prática, na sua vida, em carreira solo, de agora pra frente. Esse povo te ama, o Brasil te ama, todo mundo aqui é fã de você, que você tenha.... a melhor fase da sua vai começa agora", declarou Gusttavo Lima.

Veja momento de Simone em choro por homenagem:

Simone caiu no choro e agradeceu o carinho do público cearense, com quem tem relação desde o período que atuava com Simaria na banda Forró do Muído.

"Obrigado Fortaleza, tamo junto. Só preciso de duas coisas e eu tenho certeza que eu tenho: que é Deus e vocês. Obrigado pelo carinho", declarou Simone.