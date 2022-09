Aviões Fantasy reúne 41 mil pessoas na Arena Castelão com show de fogos e hits do forró

O Aviões Fantasy 2022 reuniu 41 mil pessoas na Arena Castelão, neste sábado (17). A informação foi dada pelo próprio dono da festa, o cantor Xand Avião. O número é importante na carreira do forrozeiro, visto que a festa passou dois anos em pausa por conta da pandemia.

Com o tema "Time Machine", fãs e famosos curtiram nomes do forró, sertanejo e funk. Gustavo Mioto, Felipe Amorim, Pedro Sampaio, Gusttavo Lima e Xand Avião animaram o público. A festa ainda contou com apresentação surpresa da cantora Simone, nome que anunciou carreira solo no último mês.

Assista transmissão de evento:

Após apresentação dos cantores convidados, Xand Avião iniciou show com a canção "Bebi Até Cair", letra presente no álbum "Viva La Vida" (2021).

Durante apresentação, o forrozeiro intercalou hits da atualidade com canções que marcaram diferentes momentos históricos da banda Aviões do Forró.

Logo no início, o comandante da festa cantou "Que Tontos, Que Louco". Segundo Xand Avião, a canção foi responsável por levar ele ao primeiro programa nacional da banda — apresentado, na época, por Hebe Camargo.