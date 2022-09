Nattan chega montado a cavalo, e Gkay prateada no Aviões Fantasy; veja fantasias

Cantores e influenciadores digitais chamaram atenção das redes sociais com diferentes fantasias no Aviões Fantasy 2022, realizado na Arena Castelão, neste sábado (17).

Nattan, Gkay, Rico, Vyni, Isabele Temoteo, Juliette, entre outros nomes, capricharam nos trajes e maquiagens.

Veja fantasias de famosos:

Legenda: Gkay causou em evento com fantasia futurista, ao lado de Loren Improta Foto: Fred Pontes/Reprodução

Legenda: Ex-BBB e cantora Juliette Foto: Fred Pontes/Divulgação

Legenda: Xand Avião e Isabele Temoteo Foto: Fred Pontes/Divulgação

Legenda: Enzo Temoteo e Isabele Temoteo Foto: Fred Pontes/Divulgação

Legenda: Cantora cearense Mari Fernandez Foto: Fred Pontes/Divulgação

Legenda: Rico, ganhador de "A Fazenda" 2021 Foto: Fred Pontes/Divulgação

Legenda: O ex-BBB cearense Vyni Foto: Fred Pontes/Divulgação

Camarote de esposa de Xand Avião reuniu influenciadores

Isabele Temoteo, esposa do cantor Xand Avião, reuniu influenciadores digitais de várias regiões do país em área exclusiva com acesso vip. Ex-BBBs e cantores dividiram o mesmo espaço e pedidos de fotos no evento.