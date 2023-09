Aviões Fantasy 2023 se inspira no cinema internacional e no folclore brasileiro para novo evento

Os fãs do cantor Xand Avião podem se preparar para um universo cinematográfico e também voltado ao folclore brasileiro na nova edição do Aviões Fantasy. Em 2023, a festa ganha a temática "Halloween". No dia 28 de outubro, no estacionamento da Arena Castelão, o público poderá conferir diferentes cenários com interações.

As ambientações dos filmes de Tim Burton, Alfred Hitchcock, entre outros nomes, serão usadas como inspiração para o evento. A festa terá a cultura folclórica brasileira destacada por meio dos personagens como curupira, saci, Iara, cuca e mula sem cabeça.

Legenda: Personagens do folclore brasileiro que serão trabalho em ambientação de evento Foto: João Lima Neto/SVM

Em Fortaleza, durante evento de lançamento sobre as novidades do Aviões Fantasy — realizado na quinta-feira (28) — o cantor ressaltou a importância do evento para a cidade e ressaltou o desejo de manter a festa no no Ceará.

Xand Avião Cantor Eu quero instigar as pessoas a vir ao Ceará, a vir conhecer o nosso Nordeste. Algumas pessoas, não por preconceito, acham que é só praia. É praia também, tem música também, tem cultura também. Eu nunca levei o Fantasy para outro lugar, porque eu forço, no bom sentido, as pessoas a virem conhecer nossa cidade

Meli Daniel, diretora criativa do projeto, disse que Xand Avião mudou de última hora toda a temática do evento. Prestes a iniciar todo a logística da festa, tudo foi repensado a pedido do cantor.

Legenda: Meli Daniel, diretora criativa do projeto do Aviões Fantasy Foto: João Lima Neto/SVM

"Como dessa vez a nossa festa acontecerá em outubro, o Xand trouxe a proposta de trabalharmos o tema 'Halloween'. A partir da provocação dele, o nosso desafio criativo foi conceituar o evento de uma forma que fugisse do óbvio, então decidimos abordar o tema com base nos criadores e criaturas dos grandes clássicos da literatura fantástica. Claro, valorizando a nossa brasilidade”, destacou Meli Daniel.

Aviões Fantasy em números

Em 2022, o evento reuniu 40 mil pessoas. Conforme levantamento da Vybbe, produtora de Xand Avião, foram gerados 2,8 mil empregos.

Ao todo, foram registrados visitantes de 142 municípios de 15 estados. Segundo levantamento da produtora Vybbe, o impacto na economia foi de R$12 milhões.