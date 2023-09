Saiba quanto Xand Avião gasta para fazer o Aviões Fantasy; festa acontece em outubro em Fortaleza

Um dos eventos mais aguardados da música acontece no dia 28 de outubro, em Fortaleza. Anualmente, o Aviões Fantasy reúne atrações nacionais na capital cearense. Durante 15 dias, uma grande equipe monta uma megaestrutura para criar os diferentes cenários do evento. Em 2023, a festa ganha o tema "Halloween" — com cenários voltados ao mundo do cinema e para criatura do folclore brasileiro.

Fomos em busca de Xand Avião saber quanto é investido para que o evento possa acontecer todo ano. Em Fortaleza, durante festa de lançamento da nova edição do Aviões Fantasy — realizada nessa quinta-feira (28) — o cantor revelou, com exclusividade à coluna, o valor gasto na label.

Veja também

"É o investimento mais caro da minha carreira. Na casa dos milhões. Para fazer um Fantasy são R$7 milhões", ressaltou o forrozeiro.

Segundo Xand Avião, o objetivo do evento vai além do "ganhar dinheiro".

Xand Avião Cantor É um evento que não faço para ganhar dinheiro. É meu cartão postal que me vende o ano todo.

Obviamente, sabe-se que a festa também conta com parceiros comerciais para somar valores que serão usados em estrutura, logística e demais serviços que engrandecem a festa.

Em 2022, o evento reuniu 40 mil pessoas. Foram gerados 2,8 mil empregos. Ao todo, foram registrados visitantes de 142 municípios de 15 estados. Segundo levantamento da produtora Vybbe, o impacto na economia foi de R$ 12 milhões.

Evento em outros estados?

Por enquanto, o cantor tem por estratégia manter o evento na capital cearense. Segundo ele, por paixão ao Ceará e ao Nordeste, ele quer trazer o público para conhecer ainda mais a cultura nordestina por meio do Aviões Fantasy.

O forrozeiro declarou ainda ter recebido propostas para percorrer com a festa em outras regiões do País. "Tem gente querendo comprar o Fantasy para levar pra fora do Ceará. Já recebi propostas, mas não tá na hora ainda".

Apesar de manter o evento em Fortaleza, o cantor revelou ter uma cidade fora do Ceará que poderia receber a festa no futuro. "Uma hora vou ter que sair com evento. Acho que São Paulo".