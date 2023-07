Aviões Fantasy anuncia Ivete Sangalo e Nattan em evento no Ceará; veja programação

O Aviões Fantasy, um dos eventos mais aguardados do país, anunciou as atrações da edição deste ano. Além de Xand Avião — o anfitrião da festa — foram anunciadas as participações de Nattan, Ivete Sangalo e a dupla sertaneja Jorge e Mateus.

As atrações convidadas participam pela primeira vez do evento, anualmente realizado em Fortaleza. A festa acontece na área externa da Arena Castelão, no dia 28 de outubro.

Em 2023, o comandante do Aviões escolheu o halloween como tema da festa. Em outros anos, o público foi fantasiado com inspirações mundo "time machine" e "Atlantis".

Áreas temáticas

Os fãs do evento vão poder usufruir de três áreas temáticas da festa. Os espaços foram nomeados de Arena Sobrenatural, Front Caldeirão e o Camarote Criadores e Criaturas.

Nesta semana, os ingressos possuem valores promocionais que inicia em R$160, a área Sobrenatural. O Front Caldeirão (2º lote) alcança valor de R$400. Já o Camarote Criadores e Criaturas (3º lote) possui valor R$980. Os valores devem sofrer alterações com o aumento da demanda.

Serviço

Aviões Fantasy Halloween 2023

Ingressos: Brasil Tickets