Ceará é o sétimo estado brasileiro que mais ouviu funk no Spotify

O Ceará foi o sétimo estado brasileiro que mais ouviu funk até o momento em 2023 no Spotify. A plataforma fez um levantamento dos ouvintes de "funk carioca" e "funk ostentação" e desvendou os gostos dos assinantes em pesquisa divulgada nesta terça-feira (11), em comemoração ao Dia Nacional do Funk.

O estilo musical vem mostrando sua dominância no cenário há anos, inclusive no exterior. Segundo o Spotify, o gênero domina o top 5 dos mais escutados em terras estrangeiras em 2022.

A Retrospectiva do Spotify aponta que o funk foi o gênero musical mais exportado do Brasil no último ano. Em terras nacionais, o funk carioca foi o segundo gênero mais escutado. Já no primeiro semestre de 2023, Sudeste e Sul dominaram o ranking dos Estados brasileiros que mais escutam tanto o "funk carioca" e "funk ostentação".

Veja os estados que mais consumiram Funk em 2023

São Paulo Rio de Janeiro Minas Gerais Rio Grande do Sul Paraná Distrito Federal Ceará Bahia Goiás Pernambuco

Confira o levantamento completo

Países que mais consomem Funk carioca e Funk ostentação no Spotify no exterior em 2023

Portugal Estados Unidos Itália França Argentina

Artistas brasileiros de Funk carioca e Funk ostentação mais populares no Spotify no exterior em 2023

Mc Kevinho MC L da Vinte MC Gury MC Fioti Pedro Sampaio

Faixas de Funk carioca e Funk ostentação mais populares no Spotify no exterior em 2023