Padre é punido após ir ao Aviões Fantasy de batina na companhia de pessoa 'fantasiada de demônio'

O padre Renato Welton de Farias Bôto, pároco da Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Martinópole, no interior do Ceará, foi repreendido pela Diocese de Sobral após ser flagrado na festa Aviões Fantasy vestindo um roupa semelhante à batina. Segundo nota assinada pelo bispo diocesano, o religioso ainda estava acompanhado de "alguém fantasiado de demônio".

O religioso deverá se abster de "participação em festas dançantes" e vai ser afastado da igreja. Conforme a decisão da Diocese, ele fica paróquia de Martinópole somente até dezembro. Depois, ele será mandado para um "ano sabático".

O Diário do Nordeste entrou em contato com o padre Renato Welton pelas sociais, mas, até as 17h20, o religioso ainda não tinha se posicionado sobre o ocorrido.

Comportamento inadequado

A decisão foi anunciada em nota de esclarecimento assinada pelo bispo de Sobral Dom José Luiz Gomes de Vasconcelos, que convocou o padre para conversar sobre seu comportamento. No encontro, nessa quarta-feira (21), padre Renato reconheceu ter se comportado inadequadamente. A festa ocorreu no último sábado (17).

Ainda conforme o texto, o fato produziu "enorme mal-estar no clero e entre os fiéis leigos, principalmente na sua paróquia, em Martinópole".

Nas redes sociais, moradores da cidade e de municípios vizinhos comentaram que "o padre cancelou tudo" para ir a festa. "E o padre da minha cidade que deixou de realizar a missa porque ia para um casamento, e o casamento nada mais é o Aviões Fantasy".

Fotos e vídeos

De acordo com a Diocese, o padre Renato tem feito com frequência postagens com "fotos inadequadas" e "vídeos que não condizem com o estado Clerical".

"Na ocasião, ficou acertado também que não haverá mais postagens dessa natureza nas suas redes sociais e que o sacerdote deverá cuidar melhor da sua postura e da sua conduta", diz o texto assinado por Dom Vasconcelos.

