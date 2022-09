Padre cearense, fã de João Gomes, ganha atenção e amizade de cantor pernambucano

O cantor João Gomes nunca escondeu o quanto é religioso. Em shows, o pernambucano abre apresentações agradecendo e pedindo sabedoria a Deus. No segundo DVD da carreira, ele usou até uma jaqueta com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. A fé do forrozeiro chamou atenção do padre cearense Maciel de Sousa, de 31 anos.

Natural do distrito de Paripueira, em Beberibe (litoral leste do Estado), Maciel é padre há três anos. Ele é administrador paroquial da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, em Pacatuba.

A coluna foi em busca da história do sacerdote após o próprio cantor publicar fotos ao lado do cearense.

O religioso conheceu o trabalho de João Gomes após ouvir o repertório do pernambucano em uma missão na Amazônia. Ao retornar ao Ceará, foi convidado, por amigos organizadores de um evento, para conhecer o cantor em apresentação na cidade de Aracati.

Aconselhamentos religiosos

Legenda: Padre presenteou João Gomes com imagem de Nossa Senhora Aparecida Foto: Reprodução/Instagram

Nos bastidores de um show em Aracati, o padre conheceu o pernambucano. Ele ainda fez amizade com outros membros da banda que também pediram aconselhamentos religiosos.

MACIEL DE SOUSA Padre Ele é um menino muito bom. Tem muita fé em Deus. Além de bom artista, é um ser humano extraordinário

Sabendo da fé de João Gomes, padre Maciel levou até uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para presentear o cantor. E o forrozeiro chegou a publicar mensagem de agradecimento ao padre em publicação no Instagram. "Obrigado por me buscar e me orientar. Eu só tenho a te agradecer".