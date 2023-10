Aviões Fantasy 2023 terá segurança reforçada para atender público

Autoridades de segurança divulgaram, na tarde desta quinta-feira (19), parte do plano operacional que será executado no Aviões Fantasy 2023. O evento, que ocorrerá no próximo dia 28 de outubro, na Arena Castelão, contará com bombeiros, brigada de incêndio e postos médicos.

Conforme o tenente-coronel Joel, o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) vai disponibilizar nos quartéis próximos à Arena Castelão um efetivo de mais de 25 homens, com viatura de combate a incêndio, viatura de salvamento e ambulância, prestando assistência no entorno do evento.

Além disso, haverá brigada de incêndio, acesso de pessoas com necessidades especiais e postos médicos. Segundo Sergio Lepiner, diretor do Centro de Resgate e Emergência Pré-Hospitalar (C.R.E.P.H), o evento contará com um efetivo de 87 pessoas, entre bombeiros, médicos, técnicos e enfermeiros, atuando no período entre duas horas antes do evento até uma hora após a festa.

Para Ângelo Roncalli, sócio-diretor da Vybbe Eventos, a festa contará com o aparato necessário de segurança para oferecer tranquilidade e conforto ao público. "É muito gratificante contarmos com o apoio da Secretaria da Segurança Pública e o Governo do Estado para um evento que tem impacto no turismo do Ceará e do Nordeste que é o Aviões Fantasy", destacou.

Temática 'Halloween'

Legenda: Personagens do folclore brasileiro que serão trabalho em ambientação de evento Foto: João Lima Neto/SVM

Em 2023, a festa ganha a temática "Halloween". No dia 28 de outubro, no estacionamento da Arena Castelão, o público poderá conferir diferentes cenários com interações.

As ambientações dos filmes de Tim Burton, Alfred Hitchcock, entre outros nomes, serão usadas como inspiração para o evento. A festa terá a cultura folclórica brasileira destacada por meio dos personagens como curupira, saci, Iara, cuca e mula sem cabeça.

Grande público

Em 2022, o evento reuniu 40 mil pessoas. Conforme levantamento da Vybbe, produtora de Xand Avião, foram gerados 2,8 mil empregos.

Ao todo, foram registrados visitantes de 142 municípios de 15 estados. Segundo levantamento da produtora Vybbe, o impacto na economia foi de R$12 milhões.