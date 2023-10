Aviões Fantasy: saiba quem são as duas primeiras atrações na ordem de apresentação

O Aviões Fantasy 2023 se aproxima. O público já finaliza os últimos detalhes das fantasias. Neste ano, o evento mergulha no universo no Halloween para produzir cenários e demais espaços interativos da festa. Ao mesmo tempo, os fãs da festa já estão no aguardo da ordem das atrações.

A coluna descobriu os dois primeiros nomes que irão se apresentar no evento. Com exclusividade à coluna, Ângelo Roncalli — sócio-diretor da Vybbe Eventos — revelou a ordem das atrações.

"Abrimos os portões às 19h. Às 20h, começa o Zé Cantor. Logo em seguida, vem a Ivete Sangalo. O último é o Aviões. O restante vocês descobriram nas redes sociais", revelou o empresário à coluna.

A festa ainda conta com apresentações do cearense Nattan e da dupla sertaneja Jorge e Mateus

A estrutura do evento começou a ser montada no início de outubro. "Para vocês verem: passamos praticamente 30 dias montando a estrutura. Sem dúvida é uma da maiores estruturas montadas no Estado do Ceará. É um evento grande, que comporta até 45 mil pessoas. A nossa expectativa é um pouco menos, para garantir conforto", informou o empresário.

Temática 'Halloween'

Legenda: Personagens do folclore brasileiro que serão trabalho em ambientação de evento Foto: João Lima Neto/SVM

Em 2023, a festa ganha a temática "Halloween". No dia 28 de outubro, no estacionamento da Arena Castelão, o público poderá conferir diferentes cenários com interações.

As ambientações dos filmes de Tim Burton, Alfred Hitchcock, entre outros nomes, serão usadas como inspiração para o evento. A festa terá a cultura folclórica brasileira destacada por meio dos personagens como curupira, saci, Iara, cuca e mula sem cabeça.

Grande público

Em 2022, o evento reuniu 40 mil pessoas. Conforme levantamento da Vybbe, produtora de Xand Avião, foram gerados 2,8 mil empregos.

Ao todo, foram registrados visitantes de 142 municípios de 15 estados. Segundo levantamento da produtora, o impacto na economia foi de R$ 12 milhões.