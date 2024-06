Xand Avião anuncia edição gratuita do Aviões Fantasy no Aterro da Praia de Iracema; saiba data

O cantor Xand Avião anunciou um grande presente aos fãs em evento de São João na capital cearense, na noite deste sábado (29). O Aviões Fantasy — principal projeto da carreira do artista — será realizado de forma gratuita no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza (CE).

A intenção do forrozeiro é realizar a maior festa à fantasia do mundo para ser catalogada no Guiness Book, o livro de registros de recordes mundiais.

Anualmente, o evento acontece entre setembro e outubro, mas a edição do Aviões Fantasy 2024 irá ocorrer no dia 9 de novembro.

Eu tô muito animado em compartilhar essa novidade com todos vocês. O Aviões Fantasy sempre foi um evento especial para nós, e agora, estamos abrindo as portas gratuitamente para que todo mundo possa curtir comigo esse momento, queremos que seja inesquecível Xand Avião Cantor

Desde 2016, o Aviões Fantasy acontece em Fortaleza. A festa já abordou as temáticas "Park", "Atlantis", "Time Machine" e "Halloween".

Sonho antigo

Xand Avião tinha um sonho antigo de gravar uma produção audiovisual no Aterro da Praia de Iracema. Ele até chegou a alinhar um projeto junto ao governo do Estado.

Em novembro de 2019, o cantor esteve no Palácio da Abolição em conversa com o governador Camilo Santana — chefe do Executivo estadual na época — para falar sobre a utilização do Aterro da Praia de Iracema.

O cantor só não conseguiu realizar a produção nos últimos anos por conta da paralisação dos grandes causada pela pandemia do coronavírus.