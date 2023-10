Nattan se fantasia de motoqueiro fantasma no Aviões Fantasy e usa lançador de fogo no palco; veja

O cantor Nattan chamou atenção do público que acompanhou o Aviões Fantasy 2023, na Arena Castelão, na noite de sábado (28). Antes mesmo de entrar no palco, o cearense teve holofotes da imprensa entrando no backstage vestido de motoqueiro fantasma em um triciclo carregado de fogos.

Foi a primeira vez que Nattan se apresentou no evento. No ano passado, ele acompanhou como público e "causou" ao entrar na festa vestido de principe da Pérsia em um cavalo.

Veja entrada de Nattan no Aviões Fantasy:

Logo no inicio do show — após apresentação de Ivete Sangalo — Nattan entrou com o triciciclo no palco. Ele foi içado por cabos de aços e, em seguida, disparou labaredas de fogos com um lançador.

Com uma grande queima de fogos, ele abriu o show ao som de "Americana na Vaquejada". Durante show, ele interagiu com o público que correspondeu jogando calcinhas.

Um dos momentos mais aguardados pelos fãs foi a execução da música "A Gente Se Entrega", sucesso em alta nas plataformas digitais.