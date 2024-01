Última edição do projeto 'Buteco' de Gusttavo Lima em Fortaleza acontece no mês de setembro

Um dos eventos mais icônicos da música sertaneja, o projeto "Buteco" do cantor Gusttavo Lima, terá a última edição de Fortaleza (CE) realizada no dia 14 de setembro. Os ingressos da festa começaram a ser vendidos nesta segunda-feira (29). O show irá acontecer no estacionamento da Arena Castelão.

"Nossa despedida não será um adeus triste, mas sim um brinde à jornada incrível que compartilhamos", declarou o sertanejo nas redes sociais, ao informar o fim do projeto.

A turnê de despedida foi programada para percorrer 15 cidades, incluindo Fortaleza.

O projeto "Buteco" foi iniciado em 2018. Antes de iniciar a turnê de despedida, Gusttavo Lima já havia feito 100 apresentações da label, que contou com 60 atrações e passou por 47 cidades.

Venda de ingressos

Os ingressos já estão disponíveis por meio do site Balada App e também no After Ticket, Shopping Riomar e no Seu Domingo Quintal, localizado no North Shopping Jockey.

Serviço

Despedida do Buteco com Gusttavo Lima

Data: Dia 14 de setembro

Local: Estacionamento da Arena Castelão

Vendas: www.baladapp.com.br