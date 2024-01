Avião do cantor Murillo Huff cai em vala no aeroporto de Goiânia

Uma aeronave do cantor Murilo Huff que estava em manutenção, no Aeroporto Santa Gevoveva (GO), caiu em uma vala, na manhã desta segunda-feira (29). Conforme a assessoria do sertanejo informou em nota, ele não estava dentro do avião e ninguém ficou ferido.

Desde a semana passada, o sertanejo viajou com a banda em turnê nos Estados Unidos. Em comunicado, a equipe de Murilo Huff informou que a aeronave estava em deslocamento dentro do Aeroporto para manutenção periódica.

"O avião do cantor estava sendo levado para a área reservada no aeroporto de Goiânia para realizar ensaios no solo, quando houve uma intercorrência técnica, na manhã desta segunda-feira, dia 29. Para esse tipo de tarefa não há intenção de voo e é realizada sem passageiros a bordo, somente equipe técnica, que não sofreu qualquer dano físico", diz o comunicado publicado no Instagram do cantor.

Ainda segundo a assessoria, a aeronave já foi liberada pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) que dispensou maiores investigações, por se tratar de "incidente de pequena monta".

Agenda no exterior

Desde o dia 26 de janeiro, Murillo Huff está nos Estados Unidos acompanhado de banda. Ele realizou apresentações nas cidades de Atlanta, Danbucy e Orlando.

O sertanejo segue com agenda no exterior até a primeira semana de fevereiro. Ele realiza shows em Newark/NJ (02/02), Miami/ FL (03/02) e Boston (04/02).