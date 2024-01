Filho mais velho de Ivete Sangalo diz que já tem músicas feitas

Marcelo Cady, de 14 anos, filho mais velho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, tem dado indícios que vai seguir a carreira artística, assim como a mãe. Em entrevista ao site Alô Alô Bahia, ele afirmou que já tem “um monte de músicas feitas”.

"Me identifico muito com o universo do trap e do funk. Passo horas e horas no estúdio estudando por conta própria, assistindo cursos online. Tive apoio de muitas pessoas também, da minha mãe, de amigos. Um deles é o DJ Glenner, lá de São Paulo, que me deu a maior força, me explicando como funcionam os programas. Então, estou muito feliz, me aprimorando cada vez mais. Já tenho um monte de músicas feitas que, logo mais, vocês vão ver. Estou preparando também umas músicas com uns caras top, então, estou bem empolgado”, afirmou.

O adolescente ainda relatou como é a rotina dele em Salvador. “Dia de semana eu acordo 5 horas da manhã, vou para escola, estudo, estudo, estudo. Chego em casa, termino tudo o que eu tenho que fazer e fico no estúdio. Aí meto marcha nas músicas. Minha mãe me dá muita orientação, muita base. E também tem coisa que eu aprendo sozinho. Com a experiência que eu tenho hoje em dia, eu vejo um arranjo, uma coisa que não encaixou muito certo, eu tento mudar e fica massa”.