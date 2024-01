'Macetando', de Ivete Sangalo, já é o hit do Carnaval 2024

Já é visível que a canção "Macetando" — hit assinado por Ivete Sangalo, Samir Trindade e Luciano Chaves — é a música do Carnaval 2024. Com 30 anos de carreira, a baiana consolida o espaço de veterana no mercado musical, marcando território nas principais playlists de aplicativos de streaming de música.

Lançada em dezembro do ano passado, com produção de Radames Muniz, a canção faz parte do repertório do EP "ReIvete-Se 3.0".

Escute:

A composição traz a mulher como uma figura poderosa, dona de si, pronta para resolver qualquer problema. A letra também ressalta que essa mesma personagem pode escolher ter "carinha de baby" e gostar da "bagaceira".

De refrão chiclete e percussão marcada, a música tem métrica fácil. É possível ainda destacar o quanto a composição nasceu para estourar no mundo do TikTok. Altamente coreografada, quem canta "De ladinho, coraçãozinho. Manda beijinho pra quem tá filmando" logo imagina os passos traçados para o Carnaval.

Com "Macetando", Ivete repete o mesmo cenário de 2021 — quando emplacou “Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha”, feat com Xanddy.

Apesar do novo trabalho também ser uma canção em parceria, em dueto com Ludmilla, a voz e a interpretação de Ivete se sobressaem à presença da funkeira.

De fato, vai ser difícil qualquer lançamento de janeiro alcançar o status de "Macetando". O melhor termômetro são os eventos de Pré-Carnaval. Em qualquer capital brasileira, se sente o quanto a música é presente nos setlists de diferentes cantores e nos paredões.