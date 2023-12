Ivete Sangalo anuncia data de lançamento de EP e música com Ludmilla

A poucos dias de comemorar 30 anos de carreira com um grande show no Maracanã, Ivete Sangalo comunicou, pelo Instagram, que preparou um presente para os fãs. A cantora anunciou, neste sábado (9), o lançamento do EP Reivete-se, que chega a todas as plataformas digitais na próxima sexta-feira (15). Foi divulgado, ainda, que o novo trabalho terá um feat. com Ludmilla, a música "Macetando".

Essa não é a primeira colaboração das cantoras. Em 2020, Ludmilla lançou o hit "Pulando na Pipoca", que teve participação de Veveta. Na época, a música foi a aposta da funkeira carioca para o Carnaval. Desta vez, é Ivete que aposta no sucesso do duo para agitar o verão 2024.

Nos últimos anos, foram muitos os elogios públicos da veterana do axé a Ludmilla, inclusive com interpretações ao vivo de alguns hits da funkeira. Ludmilla, aliás, é presença confirmada no palco do Maracanã no próximo dia 20, quando fará uma participação especial no show comemorativo de Ivete, que será transmitido pela TV Globo.