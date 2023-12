Equipe de Claudia Leitte diz que acusação de plágio é ‘infundada’

Claudia Leitte quebrou o silêncio sobre as acusações de plágio da sua nova música, intitulada "Liquitiqui". Internautas apontaram semelhanças entre o novo trabalho da cantora com "Lilith", da artista Bea Duarte.

A equipe de Leitte publicou um comunicado, nesta sexta-feira (8), e afirmou que a construção das canções são diferentes. "A canção 'Liquitiqui', da cantora Claudia Leitte, possui construção melódica e composição absolutamente diferentes da música com a qual está sendo comparada, o que não justifica a acusação infundada de plágio", afirmou a nota.

Bea Duarte já havia se pronunciado, na quinta-feira (7), após os comentários dos internautas e fãs. "Acordei com gente berrando e me marcando adoidado em um tweet que viralizou falando 'Meu, a Claudia Leitte plagiou na cara dura a música 'Lilith' da Bea Duarte'", comentou a artista.

Ela também gravou um vídeo comparando as duas músicas. "É um tema muito complexo e já adianto que eu sei que a @claudialeitte só faz parte do REMIX, acalmem-se fãs da Milk, também não precisam me atacar só porque existem, sim, semelhanças haha, eu nem sei como absorver essas informações ainda, só to falando sobre porque na rede do lado virou um campo de guerra. Meu posicionamento é: nenhum, eu tô confusa???", declarou.

Bea também explicou que a sua canção é de 2021 enquanto a de Claudia é uma versão de "Liki Tiki", de Kes e J Perry, também de 2023. Pelo Twitter, a cantora, que é natural de São Bernardo do Campo, postou: “Eu não sei o que pensar sobre isso ainda, eu tô só em pane mental…".