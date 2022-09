Polêmicas de Claudia Leitte incluem 'Abajur de arma' e 'Negalora'; relembre

O nome da Claudia Leitte se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais esta semana após a cantora publicar um vídeo nos Stories que mostrava um abajur sobre uma bíblia. Após receber uma enxurrada de críticas, a artista apagou a publicação o e explicou que a imagem não tinha “qualquer intenção política”.

A cantora justificou que o abajur é uma peça de arte criada por um designer francês, e foi um presente de um amigo que ganhou há mais de 10 anos. No entanto, ao longo dos anos, Claudia Leitte já se envolveu em várias polêmicas que acabam resultando em críticas à cantora.

Relembre polêmicas da cantora

1- Filho macho

Em 2008, grávida de Davi, Claudia Leitte disse em entrevista ao “TV Fama” que gostaria que o filho fosse heterossexual. "Eu adoro os gays, mas prefiro que meu filho seja macho”, disse ao jornalista Leo Áquilla.

O marido da artista Márcia Pedreira ainda completou a fala da esposa na época, o que gerou ainda mais repercussão negativa: “Deus me livre. Ele será bem criado”.

2- Negalora

Foto: Reprodução

Em 2012, Claudia Leitte lançou um CD e um DVD com o nome “Negalora”, referindo-se a ela mesmo para simbolizar suas raízes.

Na época, a arte da capa do disco foi criticada por conter blackface, quando uma pessoa de pele branca se pinta com tinta preta para representar uma pessoa negra.

Em 2016, Claudia Leitte voltou a usar a expressão “negalora” ao fazer uma publicação para celebrar o aniversário de Salvador.

“Africana da Alemanha, Negalora do Pelô, Nasci em São Gonçalo e... com 5 dias de vida fui morar em Salvador. Hoje eu vivo pelos céus e estradas, mas essa terra continua sendo o lugar que chamo meu lar. Obrigada, Deus, por me plantar nessa cidade e me regar com tanta baianidade”, escreveu a artista no Facebook.

Mais uma vez, a cantora recebeu dezenas de críticas nas redes sociais. Claudia Leitte justificou que se tratava de uma referência à música “Magalenha”, de Carlinhos Brown, e o que artista a teria apelidado assim.

3- Genocídio

Ao participar do “Encontro”, em 2015, Claudia Leitte contou uma história que mais uma vez repercutiu negativamente. Ela revelou que um amigo levou pintinhos para o casamento dela com Márcio Pedreira e soltou os animais pelo chão da festa.

“A minha avó começou a pisar no pinto, e foi uma coisa... o pintinho 'piu' e, ploft, morrendo. Foi um verdadeiro genocídio”. Na época, protetores de animais se revoltaram com a declaração.

4- Mantenha-se arrumada

Também em 2015, ao dar dicas para mantar a chama do casal sempre acesa, Claudia Leitte chegou a dizer que a mulher nunca deve ficar descabelada na frente da pessoa que ama e que deve escovar os dentes antes do marido acordar.

“Nunca fique descabelada na frente da pessoa que você gosta. Nem sem escovar os dentes, pelo amor de Deus. Não acredite naquela coisa de filme que o cara acorda de manhã faz bom dia e já começa a beijar, não! Vá correndo ao banheiro, escova os dentes, volta correndo pra cama, finge que tá dormindo e ó, o hálito fica incrível de manhã cedo. Essa é uma dica muito legal”, disse ela.

“Se você tá cansada, chegou do trabalho exausta, mas faz uma semana que não acontece nada e a pessoa tá lá louca... Bota sua melhor lingerie e vai! Ou vai sem nada mesmo, mas vai! E se você achar que está um pouco fora do peso é só colocar uma meia luz que isso resolve toda a situação”, acrescentou.

“Você está num relacionamento longo já, você nunca deve achar que já se deu por vencida, que já fez de tudo que podia para conquistar e que não precisa fazer mais nada. Precisa! Precisa sempre tirar alguma disposição do fundo do seu coração”, completou Claudia Leitte na terceira dica.

5- Coração pacificador

Ano passado, durante uma participação no “Altas Horas” na pandemia, Serginho Groisman perguntou à Claudia Leitte, Deborah Secco e Ana Maria Braga o que as deixava indignada.

A cantora disse que tinha um “coração pacificador” e não opinou sobre nenhum assunto. “A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas acho que todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo e se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão”.

Deborah Secco e Ana Maria Braga foram mais incisivas nas respostas, o que acabou gerando um climão. “Quando temos que normalizar as piores coisas e seguir adiante, como se 'tudo bem, é isso mesmo'. Não é isso mesmo! Isso não pode continuar sendo isso mesmo! As coisas têm que mudar”, disse Deborah.

“A gente não pode achar isso normal. Você vê, por exemplo, essa semana mesmo, países na Europa que começaram a vacina seriamente… Não temos vacinas aqui para todos por motivos que todos já sabem, é só ligar o telejornal. Isso não pode se normalizar! A gente tem que se indignar”, completou Ana Maria Braga.

