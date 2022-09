Claudia Leitte posta abajur em formato de arma sobre bíblia, e seguidores apontam intenção política

A cantora Claudia Leitte foi alvo de críticas nessa terça-feira (13) ao postar no Instagram uma réplica de arma dourada sobre uma bíblia. Seguidores avaliaram que o post é uma menção de apoio à reeleição de Jair Bolsonaro. No entanto, a artista justificou que não há motivação política.

"Claudia Leitte, que tipo de mensagem é essa em seus stories? Por qual motivo alguém grava uma arma e uma bíblia? Em um ano eleitoral com violência política tão acentuada?", questionou um internauta.

Outro comparou a conduta da artista à manifestação de Ivete Sangalo no Rock in Rio, que afirmou ser contra a política de armas no país.

"Não acredito que Claudia Leitte postou story de escultura de arma dois dias depois de Ivete [Sangalo] fazer um discurso antiarmas no Rock in Rio. Que mecanismo", alfinetou.

Foto: Reprodução

O que diz Claudia Leitte

Após a repercussão negativa da postagem, a artista deletou o vídeo e explicou que o objeto trata-se de um abajur com base em formato de uma pistola.

"Gente, os stories que postei não têm qualquer intenção política. O abajur que aparece no vídeo é uma peça de arte criada por um designer francês, que ganhei de presente há mais de 10 anos", iniciou.

A cantora argumentou ainda que a publicação "fez sentido" para ela, pois havia lido 'usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo'.

"E, pra mim, não siginifica nada além disso. Marquei o meu amigo que me deu o livro que mostrei no vídeo como sinal de gratidão. Nada além disso. Não passou por minha cabeça nenhuma dessas afirmações que chegaram a mim".