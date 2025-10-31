Feats marcam produções nas plataformas digitais
Canção “Espalhe Gratidão” já está disponível nas plataformas digitais
Cantora tem recebido críticas após mudar verso de música que faz referência a Iemanjá
Ele, no entanto, nega que houve briga por telefone entre as duas
A cantora é acusada de racismo e intolerância religiosa e foi intimada também pelo MP a se manifestar em até 15 dias
Artista é investigada por suposto racismo religioso
Cantora alterou letra de música que continha nome de um orixá
Em alusão aos 40 anos do Áxe Music, Pedro Tourinho disse que as celebrações devem ter pensamento crítico
Isabella Oliveira morreu no último sábado. Ela tratava um quadro de insuficiência cardíaca e lúpus
Cantora irá apresentar novo repertório em dois dias de shows no trio elétrico