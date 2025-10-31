Diário do Nordeste
Nattan, Viviane Batidão e Claudia Leitte estão nos lançamentos da semana

É Hit

Nattan, Viviane Batidão e Claudia Leitte estão entre os lançamentos musicais da semana; assista

Feats marcam produções nas plataformas digitais

Redação 11 de Julho de 2025
Colagem com prints da cantora Claudia Leitte cantando

É Hit

Claudia Leitte lança música gospel com cantor cearense Renno; veja vídeo

Canção “Espalhe Gratidão” já está disponível nas plataformas digitais

Redação 25 de Maio de 2025
Cantora Claudia Leitte

É Hit

Claudia Leitte é vaiada por foliões durante abertura do Carnaval de Salvador; veja vídeo

Cantora tem recebido críticas após mudar verso de música que faz referência a Iemanjá

Redação 27 de Fevereiro de 2025
Claudia Leitte não gostou do posicionamento de Ivete Sangalo

Zoeira

Claudia Leitte bloqueou Ivete Sangalo nas redes sociais, confirma empresário Fábio Almeida

Ele, no entanto, nega que houve briga por telefone entre as duas

Redação 10 de Janeiro de 2025
Foto da cantora Claudia Leitte

É Hit

MP convoca audiência pública para ouvir Claudia Leitte em caso de remoção de orixá em música

A cantora é acusada de racismo e intolerância religiosa e foi intimada também pelo MP a se manifestar em até 15 dias

Redação 08 de Janeiro de 2025
Claudia Leitte é evangélica desde 2014

É Hit

Mesmo após denúncia ao MP, Claudia Leitte volta a trocar nome de Iemanjá na letra de Caranguejo

Artista é investigada por suposto racismo religioso

Redação 30 de Dezembro de 2024
Claudia Leitte

É Hit

Ministério Público da Bahia investiga suposto ato de racismo religioso cometido por Claudia Leitte

Cantora alterou letra de música que continha nome de um orixá

Flávia Marques 19 de Dezembro de 2024
Claudia Leitte

Zoeira

Web aponta indireta para Claudia Leitte após secretário criticar retirada de menção a orixás em canções; entenda

Em alusão aos 40 anos do Áxe Music, Pedro Tourinho disse que as celebrações devem ter pensamento crítico

Redação 17 de Dezembro de 2024
Claudia Leitte fez homenagem para bailarina em rede social

É Hit

Namorado de bailarina de Claudia Leitte publica homenagem nas redes sociais

Isabella Oliveira morreu no último sábado. Ela tratava um quadro de insuficiência cardíaca e lúpus

Redação 05 de Novembro de 2024
Cantora de apresenta em dois do Fortal 2024

É Hit

Claudia Leitte leva tema 'Parque de Diversões' para o Fortal 2024; veja entrevista

Cantora irá apresentar novo repertório em dois dias de shows no trio elétrico

João Lima Neto 18 de Julho de 2024
