Claudia Leitte leva tema 'Parque de Diversões' para o Fortal 2024; veja entrevista

Pela primeira vez, a cantora Claudia Leitte irá se apresentar em dois dias seguidos do Fortal 2024. Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, a artista falou sobre a temática "Parque de Diversões" que levará para a micareta e comentou sobre a roupagem dada ao repertório do início da carreira que será levado ao evento.

O Fortal 2024 começa nesta quinta-feira (18), e Claudia realiza apresentações em trio elétrico no corredor da folia na sexta-feira (19) e no sábado (20).

"A minha relação com o público cearense é muito especial. Eu tenho muitas histórias. No início da minha carreira muitas pessoas achavam que eu era cearense e de Fortaleza. Tenho boas lembranças no Cantinho do Céu", citou Claudia Leitte na conversa.

Assista à entrevista:

Fortaleza endossou minha carreira e me deu a oportunidade de brilhar em todo o Brasil. Tenho uma relação muito forte com o Norte e Nordeste, e Fortaleza é uma dessas lembranças maravilhosas Claudia Leitte Cantora

Temática inusitada para o Fortal 2024

Para o Fortal 2024, Claudia explicou que irá levar um conceito diferente de outros "Fortais" dos quais participou.

"Vou fazer dois dias de Fortal, e isso é algo novo. Escolhi uma temática muito massa. Durante o Carnaval, viajamos com o 'Carnaval da Vida da Gente' e, agora, transformei para o 'Fortal da Minha Vida'. Estou levando uma montanha-russa, um parque de diversões para Fortaleza... Cada dia terá um tema. A montanha-russa passará pelo Velho Oeste em um dia e pelo terror no outro. Quero que o público se fantasie. Cada dia terá um tema específico", detalhou a cantora.

Vai ser uma experiência única, com um dia cheio de monstros na rua, quase como 'Thriller' de Michael Jackson, e outro dia com uma vibe do Velho Oeste, com cowboys, vaqueiros e até um jegue! Claudia Leitte Cantora

Cantora promete repertório novo, mas com nostalgia

Sobre o repertório, Claudia Leitte promete mesclar novidades com clássicos no Fortal.

"Estamos trabalhando em um projeto recém-lançado, com músicas novas e novas roupagens de sucessos do Babado Novo, como 'Bola de Sabão'. As pessoas sempre esperam algo especial quando subo ao palco, independente do mote. Vamos ter um show envolvente, com momentos mais românticos e também com muita energia de carnaval", detalhou a cantora.

Quando perguntada sobre uma lembrança especial do Fortal, Claudia se emocionou ao relembrar um momento marcante com foliã. "Uma das minhas memórias mais fortes foi ver o show do Chiclete com Banana do camarote, logo após minha apresentação. Estar ali, realizando meu sonho e ainda poder assistir ao Bel Marques, foi surreal".