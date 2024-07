Programação do Fortal 2024: veja as atrações desta quinta (18)

O primeiro dia de folia do Fortal 2024 acontece nesta quinta-feira (18). Centenas de milhares de foliões já são aguardados na Cidade Fortal, que terá os blocos Vumbora, com Bell Marques e Rafa e Pipo, O Vale, de Alinne, e Bagunça, com o grupo Parangolé.

Assim como nos anos anteriores, o Camarote Mucuripe e o Palco Arena também oferecem atrações diferenciadas para curtir a festa além do corredor da folia.

Confira a programação do Fortal 2024 nesta quinta-feira (18)

Corredor da Folia

Bell Marques, Rafa e Pipo (Vumbora)

Alinne (O Vale)

Parangolé (Bagunça)

Camarote Mucuripe