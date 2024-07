Timbalada levará repertório de três décadas ao Fortal 2024: 'Já temos uma intimidade'

Denny Denan e Buja Ferreira, vozes do Timbalada, estão na programação do Fortal 2024 — dentro da Arena 93. No dia 19 de julho, eles levam ao palco do evento, o repertório de mais de 30 anos de axé.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, em Salvador, a dupla falou da relação afetiva com o público da micareta cearense.

Assista à entrevista:

"Já temos uma intimidade muito grande com o público de Fortaleza. No nosso show, a gente vai passear pelo repertório de 33 anos do grupo. Também teremos interpretações de sucessos de hits de grandes nomes do axé", destacou Denny.

De trabalhos atuais, que também devem compor o repertório na cidade Fortal, o grupo canta um mix de forró e axé: o “Forrólada". O projeto até ganhou um produto audiovisual, com 13 faixas e com a participação de Targino Gondim. O repertório está disponível nas principais plataformas de streaming.

A relação do Timbalada com Fortaleza é presente também em produções audiovisuais. Em 2022, eles gravaram um DVD na capital cearense.

Dicas para curtir uma micareta

Como um bom micareteiro, Buja Ferreira deu dicas de como curtir bem o Fortal sem passar perrengue.

"Buscar comer refeições leves para aguentar bem o percurso dos trios, além de se for dirigir não beba", orientou o cantor.

Citando o hit do Timbalada, Denny Denan completou: "Bebeu água? Hidratação é super importante também".