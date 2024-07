Alinne Rosa comanda estreia do bloco 'O Vale' no Fortal 2024; assista à entrevista

A primeira noite do Fortal 2024 começa com estreia no corredor da folia. Na próxima quinta-feira (18), a cantora Alinne Rosa leva toda energia do bloco "O Vale" ao público da micareta cearense.

Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, na capital baiana, a artista falou sobre a emoção e a preparação para percorrer todo o trajeto da Cidade Fortal em cima do trio elétrico.

Assista à entrevista:

"Eu vou fazer um resgate da minha carreira. São 20 anos de carreira, sendo 10 como cantora solo. Então, tenho muita coisa para explorar, muita coisa para contar", ressaltou a artista.

Apesar da estreia com bloco, Alinne Rosa já viveu alguns momentos curiosos no evento. Em julho de 2019, ela substituiu Claudia Leitte no bloco "Largadinho" — na época, a loira estava no fim da gestação da pequena Bela. Ela também chegou a fazer duetos com Daniela Mercury e Ivete Sangalo na micareta

Nos últimos meses, Alinne tirou tempo para produzir novas canções em parcerias com outros compositores após muitos pedidos dos fãs. "Acho que não vai dar tempo de lançar no Fortal, pode ser que mude né? Mas eu tô produzindo!", adiantou a cantora.

Sobre a força da comunidade LGBTQIAP+, que ganha representatividade já no nome do bloco, a cantora diz ser grata e se sentir acolhida por todos. "Eu posso ousar que eles estão ali. É de fato o 'Vale'. É o puro suco da diversidade. Eu me sinto muito bem cantando para esse público tão querido e sinto que eu falo a língua deles. Eles me entendem e é por isso que a gente se dá tão bem".

Na primeira noite de Fortal, além do bloco "O Vale", se apresentam no corredor da folia o "Vumbora", com Bell Marques e a dupla Rafa e Pipo, e o "Bagunça" sob comando do Parangolé.

Serviço

Fortal 2024

Data: de 18 até 21 de julho

Local: Cidade Fortal

Ingressos: site oficial Efolia